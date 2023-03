Polen will schon sehr bald erste Kampfjets MiG-29 aus sowjetischer Produktion an die Ukraine liefern. Das kündigte Präsident Andrzej Duda nach Gesprächen mit seinem tschechischen Kollegen Petr Pavel in Warschau an. "In den kommenden Tagen werden wir ( ... ) vier Flugzeuge in die Ukraine überführen", sagte Duda in Warschau.



Im MDR-Podcast vom März vergangenen Jahres erklärte Ex-General Bühler noch, dass die MiG-29 keinen militärischen Mehrwert für die Ukraine hätten. Mehr dazu im Audio: