Wegen des Verdachts auf illegale Exporte nach Russland haben Zollfahnder am Dienstagmorgen sieben Objekte in mehreren Bundesländern durchsucht. Dabei geht es um einen vermuteten Verstoß gegen internationale Sanktionen gegen Russland, wie die Staatsanwaltschaft Stade informierte. Einsatzorte waren demnach Bremen, Bremerhaven, der niedersächsischen Landkreis Osterholz und Konstanz in Baden-Württemberg.



Über den Einsatz hatten zunächst NDR, WDR und die "Süddeutsche Zeitung" berichtet. Ein Unternehmen aus Norddeutschland soll demnach Chemikalien für Kampfstoffe nach Russland geliefert haben. Der Betrieb soll in mehr als 30 Fällen ohne entsprechende Genehmigung chemische Substanzen und Laborbedarf an Russland verkauft haben.