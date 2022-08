Russland-Ukraine-Krieg Newsblog: Ukraine will mehr und schnellere deutsche Waffenhilfe

Während die russischen Truppen im Osten der Ukraine Berichten zufolge einige Erfolge verbuchen und Moskau mit den Separatisten dort spricht, bittet die Ukraine um schnellere deutsche Waffenhilfe. Unterdessen ist weiter unklar, was genau auf dem russischen Luftwaffenstützpunkt Saki auf der Krim am Dienstag passiert ist. In unserem Newsblog hier weitere aktuelle Nachrichten zum Ukraine-Krieg und zu dessen Folgen.