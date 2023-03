Die Ukraine bereitet nach eigenen Angaben nahe der seit Monaten umkämpften Stadt Bachmut im Osten des Landes einen Gegenangriff auf die russischen Streitkräfte vor. Der Befehlshaber der ukrainischen Bodentruppen, Oleksandr Syrskyj, erklärte via Telegram, die russischen Truppen verlören "deutlich an Kraft" und seien "erschöpft". Man werde diese Gelegenheit sehr bald nutzen - "so wie wir es bei Kiew, Charkiw, Balaklija und Kubjansk getan haben". Russland wolle Bachmut um jeden Preis einnehmen und scheu weder Verluste an Menschen noch an Material.