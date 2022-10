Seit Ausbruch des Ukraine-Krieges blüht das Denunziantentum in Russland auf. Staatstreue Nachbarn zeigen echte oder vermeintliche Kriegsgegner an, Eltern denunzieren die Lehrer ihrer Kinder als proukrainisch und unpatriotisch. Neue Gesetze und Putins Suche nach Feinden lösen in Russland eine Renaissance des Denunzierens aus. Menschenrechtler fühlen sich an dunkle Sowjetzeiten erinnert. Mehr dazu im Text.