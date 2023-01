Die ukrainischen Soldaten in der hart umkämpften Kleinstadt Soledar halten nach Darstellung von Präsident Wolodymyr Selenskyj ihre Stellungen. Dabei fügten sie den russischen Truppen signifikante Verluste zu, sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Die Angaben können von unabhängiger Seite nicht überprüft werden. Eine russische Stellungnahme liegt nicht vor.

Auch Finnland ist grundsätzlich bereit, der Ukraine Leopard-Kampfpanzer zu liefern. Präsident Niinistö nennt als Bedingung, dass es dabei ein abgestimmtes europäisches Verfahren gibt. Als direkter Nachbar Russland sei man aber in einer besonderen Situation. Deswegen könne der finnische Beitrag nicht besonders groß sein. Als erster Nato-Staat hatte Polen Leopard-Lieferungen an die Ukraine angekündigt. Auch Verteidigungsministerin Lambrecht schließt das nicht aus. Es werde aber weiter keine deutschen Alleingänge geben.

Die Lieferung von Panzern an die Ukraine findet zunehmend Unterstützung in der Bundespolitik. Vizekanzler Robert Habeck sagte, Deutschland solle die Lieferung von Leopard-Panzern aus Polen an die Ukraine nicht behindern. Da der Panzer in Deutschland hergestellt wurde, muss die Bundesregierung eine Weitergabe an Dritte genehmigen.