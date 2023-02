Die Wirtschaftsförderung Sachsen sowie fünf sächsische Unternehmen nehmen an der Wiederaufbaumesse "ReBuild Ukraine" in Warschau teil. Nach Angaben der Wirtschaftsförderung Sachsen ist die Messe am Mittwoch und Donnerstag in Warschau als Plattform für Wiederaufbau- und Investitionsprojekte in der Ukraine ausgerichtet. Sachsens Wirtschaftsminister Dulig (SPD) sagte: "Die Aussicht auf den Wiederaufbau gibt den Menschen vor Ort eine Perspektive und ermutigt die geflüchteten Ukrainer, langfristig in ihr Land zurückkehren zu können und es mit aufzubauen."