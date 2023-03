Ein Gericht in Nischni Nowgorod hat nach einer Klage des früheren russischen VW-Partners Gaz das Vermögen des deutschen Automobilkonzerns in Russland eingefroren. Gaz habe vor Gericht beantragt, die Kündigung des Montagevertrags für nichtig zu erklären und VW zu einer Vertragsstrafe von umgerechnet 190 Millionen Euro zu verurteilen, berichtet die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf die Gerichtsakte. Volkswagen hatte nach dem Angriff auf die Ukraine seine Geschäfte in Russland auf Eis gelegt und versucht derzeit, sein Werk in Kaluga südlich von Moskau zu verkaufen. Die Anlage mit einer Kapazität von 225.000 Autos pro Jahr steht seit einem Jahr still.