Die Berichterstattung aus der Ukraine ist schwierig, da wegen der Kämpfe nur wenige unabhängige Medienvertreter im Land sind. Informationen kommen vor allem von der ukrainischen Regierung und dem Verteidigungsministerium aus Russland, die allerdings kaum unabhängig überprüft werden können.

Großbritanniens Premierminister führt Gespräche in der Ukraine.

Polen trauert um Opfer des Raketeneinschlags.

Hunderte Ukrainer sollen einem US-Bericht zufolge aus dem besetzten Cherson verschwunden sein.

Weitere Nachrichten zum Ukraine-Krieg.

16:27 Uhr | Polen trauert um Opfer des Raketeneinschlags

In Polen ist ein Todesopfer eines Raktenanschlags mit militärischen Ehren beigesetzt worden. Der 62-jährige Mann wurde am Dienstag in einem kleinen ostpolnischen Dorf Przewodow nahe der ukrainischen Grenze beim Einschlag einer Rakete getötet. Bilder des polnischen Fernsehens zeigten große Trauerkränze mit Schleifen in den Farben der polnischen und ukrainischen Flagge.



Der Westen geht zurzeit davon aus, dass es eine ukrainische Flugabwehrrakete war, die zur Verteidigung gegen Angriffe des russischen Militärs eingesetzt wurde und schließlich polnisches Staatsgebiet traf. Das Staatsbegräbnis für das zweite Todesopfer ist für Sonntag geplant.

15:29 Uhr | Großbritanniens Premier Sunak in Kiew

Rishi Sunak (links), Premierminister von Großbritannien, trifft Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine. Bildrechte: dpa Großbritanniens Premier Rishi Sunak ist in Kiew vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj empfangen worden. Wie die Nachrichtenagentur Reuters mitteilte, plant Großbritannien der Ukraine 125 Flugabwehrwaffen und die Technologie zur Abwehr von iranischen Drohnen zu liefern. Das Paket zur Luftverteidigung habe einen Wert von 50 Millionen Pfund (etwa 57 Millionen Euro). "Wir liefern heute eine neue Luftverteidigung inklusive Flugabwehrgeschütze, Radar und Anti-Drohnen-Ausrüstung", so Sunak. Gleichzeitig will die britische Regierung die Ukraine mit humanitärer Hilfe für den kommenden Winter unterstützen.

14:38 Uhr | Deutschland hilft der Ukraine bei Stromversorgung

Deutschland hat der Ukraine angesichts der russischen Zerstörung von Infrastruktur bereits mindestens 2.430 Stromgeneratoren geliefert. Nach Angaben des deutschen Entwicklungsministeriums nutzen ukrainische Kommunen die Geräte etwa für öffentliche Aufwärmstätten. Bereits im Mai hätten 25 weitere Partnergemeinden in den Regionen Sumy, Tschernihiw, Mykolajiw, Odessa und Dnipro 65 Diesel- und Benzingeneratoren erhalten, um den stabilen Betrieb der örtlichen Krankenhäuser, sozialen Einrichtungen und Wasserversorgungsunternehmen zu gewährleisten. Das Bundeswirtschaftsministerium stellt nach eigenen Angaben unter anderem 40 Millionen Euro für die Ertüchtigung des ukrainischen Stromnetzes bereit.



Angesichts des nahenden Winters führen die Bundesregierung und ukrainischen Regierung Gespräche über den akuten und langfristigen Unterstützungsbedarf, sagte die Sprecherin des Entwicklungsministeriums. So sollen 2023 zwölf Millionen Euro in die Energieversorgung der Stadt Lwiw und weiterer ukrainische Kommunen fließen. Die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) werde für die ukrainischen Kommunen 1.000 weitere Generatoren beschaffen. Die Hilfe bei der Energieversorgung ist ein Teil der zivilen deutschen Hilfe, die mit Budgethilfen Milliardenhöhe erreicht.

14:09 Uhr | Ukraine: Für deutsche Panzerhaubitzen fehlen Ersatzteile

Sechs Panzerhaubitzen 2000 der Bundeswehr. (Symbolbild) Bildrechte: dpa Die Einsatzbereitschaft von 14 deutschen Panzerhaubitzen in der Ukraine ist offenbar gefährdet. Nach Informationen des Nachrichtenmagazins "Spiegel" liegt das an Planungsfehlern bei der Ersatzteilbestellung. Das Bundesverteidigungsministerium habe nach der Lieferung der Panzerhaubitzen vom Typ 2000 versäumt, rechtzeitig Ersatzteilpakete zu bestellen. Diese seien wichtig, um die Waffensysteme regelmäßig instand zu setzen. Im Bericht heißt es, ein Großteil der von Deutschland gelieferten Artilleriesysteme sei reparaturbedürftig.

13:05 Uhr | Ukrainischer Präsidialamtschef: Frieden nur in Grenzen von 1991

Die Ukraine bezeichnet eine Rückgewinnung ihres Staatsgebiets einschließlich der Krim als Voraussetzung für einen Frieden. "Es wird Frieden geben, wenn wir die russische Armee in der Ukraine zerstören und die Grenzen von 1991 erreichen", erklärt Präsidialamtschef Andrij Jermak auf dem Kurznachrichtendienst Telegram.

Russland, die Ukraine und Belarus hatten 1991 die Auflösung der Sowjetunion erklärt und beschlossen, voneinander unabhängige Wege zu gehen. Russland hat 2014 die Halbinsel Krim annektiert, im Februar dieses Jahres einen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen und im September weitere ukrainische Gebiete annektiert.

12:28 Uhr | Scholz ruft Putin zum Abzug russischer Truppen auf

Bundeskanzler Olaf Scholz hat Russlands Präsident Wladimir Putin zum Abzug dessen Truppen aufgerufen. "Beende diesen Krieg, ziehe deine Truppen zurück und mache den Weg frei für Gespräche über einen Frieden, der kein Diktatfrieden Russlands gegenüber der Ukraine sein kann", sagt Scholz beim Landesparteitag der SPD in Baden-Württemberg in Friedrichshafen. Kein Land sei der Hinterhof eines Nachbarn. "Niemand darf sich das Territorium eines anderen aneignen."

09:16 Uhr | BKK: Stromausfälle in Deutschland im Januar und Februar möglich