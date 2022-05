Im Osten der Ukraine sind russische Truppen offenbar in Vororte der strategisch wichtigen Industriestadt Sewerodonezk vorgedrungen. Der Gouverneur der Region nannte die Situation sehr schwierig. Es gebe heftige Kämpfe. Nach seinen Angaben befinden sich noch etwa 15.000 Menschen in der Stadt und in den umliegenden Dörfern. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte in einer Videoansprache, dass in dem Frontabschnitt "der Feind in Bezug auf die Ausrüstung und die Anzahl der Soldaten deutlich überlegen" sei.



Moskau hatte in den vergangenen Tagen die Offensive rund um Sewerodonezk massiv ausgeweitet. Die Stadt und ihr Nachbarort Lyssytschansk gelten als letzte Orte in der Region, in der ukrainische Kämpfer noch Widerstand leisten. In Lyssytschansk hat die Polizei dem Gouverneur zufolge mindestens 150 Tote in einem Massengrab bestattet.