Russland-Ukraine-Krieg Newsblog: Aserbaidschan will mehr Gas in EU liefern

Die EU will deutlich mehr Gas aus Aserbaidschan beziehen – bis 2027 doppelt so viel wie bisher. Die EU hat weitere 500 Millionen Euro für Waffenlieferungen in die Ukraine angekündigt. Die in Kanada gewartete Turbine der Nord-Stream-1-Pipeline ist in Deutschland angekommen. Die aus der russischen Nachrichtensendung "Wremja" bekanntgewordene TV-Journalistin Marina Owsjannikowa wurde vorübergehend festgenommen. Aktuelle Nachrichten zum Krieg in der Ukraine und seine Folgen im Newsblog.