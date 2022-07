Der Bürgermeister von Slowjansk in der Ostukraine hat Russland vorgeworfen, verbotene Streumunition einzusetzen. Wie Wadym Ljach bei Telegram schrieb, sind bei einem Raketenangriff auf seine Stadt in der Nacht vier Zivilisten getötet und sieben verletzt worden. Als Streumunition werden Bomben bezeichnet, die in der Luft über dem Ziel bersten und viele kleine Sprengkörper freisetzen.

Die frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Margot Käßmann, hat ihre Kritik an den Waffenlieferungen Deutschlands an die Ukraine bekräftigt. Der Angriff Russlands auf die Ukraine sei keine Zeitenwende, sagte die Theologin im RBB-Inforadio. Es habe vielmehr in den vergangenen Jahren ununterbrochen Kriege gegeben, etwa in Syrien oder im Jemen. Es gebe in Deutschland außerdem keine deutliche Mehrheit, die Waffenlieferungen an die Ukraine befürworte. Zugleich sei zu fragen, ob die Deutschen nicht diejenigen sein sollten, die die Diplomatie massiv stärken könnten.