Russischen Angaben zufolge hat es in der Stadt Belgorod nahe der ukrainischen Grenze Explosionen gegeben. Sie hätten zu einem Brand in einem Wohnhaus geführt. "Die Gründe für den Vorfall werden derzeit untersucht", schrieb der Gouverneur der Region, Wjatscheslaw Gladkow, auf dem Nachrichtendienst Telegram. Vermutlich habe das Luftabwehrsystem funktioniert. Drei Verletzte seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Behörden südrussischer Regionen hatten wiederholt Vorfälle gemeldet, bei denen es sich um Angriffe aus der Ukraine gehandelt haben soll.

Ein ungleicher Gasdurchfluß infolge eines russischen Exportstopps hätte der Bundesnetzagentur zufolge für Deutschland weitreichende Folgen . "In dem Moment, in dem der Druck im Gasnetz in einer Region unter ein gewisses Mindestmaß fallen würde, würde auf einen Schlag in Hunderttausenden Gasthermen die Sicherung einspringen", sagte Netzagentur-Präsident Klaus Müller der Funke Mediengruppe. Die Sicherungen müsste dann händisch von geschulten Fachkräften wieder freigeschaltet werden, wenn wieder Gas in der Region verfügbar wäre. Ein solches Szenario könne niemand wollen, "weil es sehr lange dauern würde, die Gasversorgung wiederherzustellen", sagte Müller.