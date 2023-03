Nach dem Angriff auf ein russisches Militärflugzeug auf einem Flugplatz in Belarus haben die Behörden des Landes mehr als 20 Menschen festgenommen. Nach Regierungsangaben arbeitet der Hauptverdächtige für den ukrainischen Geheimdienst. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko sagte der Nachrichtenagentur Belta: "Mehr als 20 seiner Komplizen" seien ebenfalls festgenommen worden, weitere seien untergetaucht. Die belarussische Opposition hatte Ende Februar gemeldet, dass auf dem Flugplatz in Matschulischtschi nahe der Hauptstadt Minsk ein russisches Militärflugzeug zerstört worden sei. Medienberichten zufolge soll es sich um ein Aufklärungsflugzeug vom Typ A-50 gehandelt haben.

Polen will noch in dieser Woche zehn weitere Leopard-2-Kampfpanzer in die Ukraine schicken. Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak sagte in Warschau, vier Panzer seien bereits in der Ukraine, zehn weitere würden in den nächsten Tagen geliefert. Polen hatte Kiew insgesamt 14 Kampfpanzer zugesagt.