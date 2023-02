Die russische Wirtschaft steht dem Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) zufolge immer mehr im Zeichen des Konflikts mit der Ukraine. "De facto ist Russland zu einer Kriegswirtschaft geworden", heißt es in einer IW- Analyse. Auch umfassende westliche Sanktionen hätten Russland zwar wirtschaftlich offenbar geschwächt, jedoch nicht in die Knie gezwungen. Da ein Kriegsende nicht absehbar erscheine und das Entkoppeln des Westens von Russland weiter voranschreite, werde Russland aber künftig mit steigenden Ausgaben und sinkenden Einnahmen haushalten müssen.

Der Chef der russischen Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, hat Munitionslieferungen an seine Kämpfer in der Ukraine bekanntgegeben. "Heute um 6 Uhr morgens wurde bekanntgegeben, dass die Lieferung von Munition begonnen hat", teilte Prigoschin via Telegram mit. Am Dienstag hatte er Generalstabschef Waleri Gerassimow und Verteidigungsminister Sergej Schoigu beschuldigt, "Hochverrat" zu begehen, indem sie die von den Söldnern geforderte Ausrüstung nicht lieferten.