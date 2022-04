Die Berichterstattung aus der Ukraine ist schwierig, weil wegen der Kämpfe nur wenige unabhängige Medienvertreter im Land sind. Informationen kommen vor allem von der ukrainischen Regierung und dem Verteidigungsministerium aus Russland, die allerdings kaum unabhängig verifiziert werden können.

17:13 Uhr | Von der Leyen in Butscha

Von der Leyen und der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell (2.v.r) entzünden Kerzen für die Opfer des Massakers Bildrechte: dpa Wenige Tage nach Bekanntwerden des Massakers an Zivilisten im Kiewer Vorort Butscha ist EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen in die Ukraine gereist. Sie machte sich als erste westliche Spitzenpolitikerin ein Bild von der Lage. Die deutsche Politikerin sah dort unter anderem 20 exhumierte Leichen aus einem Massengrab.



Von der Leyen sagte: "Wir haben das grausame Gesicht von Putins Armee gesehen, wir haben die Rücksichtslosigkeit und die Kaltherzigkeit gesehen, mit der sie die Stadt besetzt hat." Zudem betonte sie, in Butscha habe man gesehen, "wie unsere Menschlichkeit zertrümmert wurde" und die ganze Welt trauere mit den Menschen in Butscha. Zusammen mit dem ukrainischen Regierungschef Denys Schmyhal entzündete von der Leyen Kerzen für die Opfer.

15:19 Uhr | Rund 700 Tote in Tschernihiw

Humanitäre Hilfe für die verbliebenen Einwohner von Tschernihiw Bildrechte: dpa Seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine sind in der lange heftig umkämpften Stadt Tschernihiw nach Angaben des Bürgermeisters rund 700 Menschen getötet worden. Unter den Toten seien sowohl Armeeangehörige als auch Zivilisten, sagte Wladyslaw Atroschenko. Zwei Drittel der ehemals 300.000 Einwohner der Stadt nördlich der Hauptstadt Kiew seien geflohen.



Tschernihiw liegt 50 Kilometer von der Grenze zu Belarus und wurde gleich zu Beginn der russischen Invasion am 24. Februar angegriffen und von den Streitkräften eingekesselt. Die Stadt wurde zwar nie besetzt, allerdings einen Monat lang bombardiert und beschossen. In den vergangenen Tagen hatte sich die russische Armee zurückgezogen.

14:04 Uhr | EU nennt Zahlen zu eingefrorenen Vermögenswerten

EU-Staaten haben wegen des Ukraine-Kriegs bisher Vermögenswerte in Höhe von knapp 30 Milliarden Euro von Personen und Einrichtungen aus Russland und Belarus eingefroren. Das teilte die EU-Kommission mit. Demnach sind unter den Vermögenswerten Schiffe, Hubschrauber, Immobilien und Kunst. Zudem seien Überweisungen in Höhe 196 Milliarden Euro blockiert worden. Bislang gebe es jedoch nur Angaben von gut der Hälfte der 27 EU-Länder. Die Staaten seien noch dabei, die Informationen zusammenzustellen und auszutauschen.

13:38 Uhr | Japan will keine Kohle mehr aus Russland importieren

Japan hat angesichts des Krieges in der Ukraine einen Einfuhrstopp für russische Kohle angekündigt und acht russische Diplomaten ausgewiesen. "Wir werden den Import von russischer Kohle untersagen", sagte Ministerpräsident Fumio Kishida. Japan werde nach Alternativen zu den Energielieferungen suchen und letztlich "die Energie-Abhängigkeit von Russland reduzieren". Im vergangenen Jahr waren elf Prozent der nach Japan importierten Kohle aus Russland gekommen.

13:30 Uhr | Von der Leyen in Kiew angekommen

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sind mit dem Zug in der ukrainischen Hauptstadt Kiew angekommen. Während der Zugreise von Brüssel bis in die ukrainische Hauptstadt sagte von der Leyen, ihre wichtigste Botschaft an den Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sei, dass es einen Weg für die Ukraine in die EU gebe. "Normalerweise dauert es Jahre, bis der EU-Rat den Antrag auf Mitgliedschaft annimmt, aber die Ukraine hat das in ein oder zwei Wochen geschafft", sagt sie. "Unser Ziel ist es, den Antrag der Ukraine noch in diesem Sommer dem Rat vorzulegen."

12:25 Uhr | Ausgewiesene Diplomaten verlassen Deutschland

Die am Montag von der Bundesregierung zu unerwünschten Personen erklärten russischen Diplomaten reisen noch am Freitag aus. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amts sagte in Berlin, es werde noch heute einen Flug von Berlin geben. Die russische Regierung habe eine Sondermaschine nach Berlin geschickt. Die ausgewiesenen 40 Personen würden damit das Land verlassen. Mit der Ausweisung hat die Bundesregierung auf die Geschehnisse im ukrainischen Butscha reagiert. Dort waren am Wochenende nach dem Abzug der russischen Truppen rund 300 Tote gefunden worden, unter ihnen viele Zivilisten. Die russischen Diplomaten sollen als Botschaftsangehörige für Geheimdienste gearbeitet haben. Im Hintergrund ist die russische Sondermaschine zu sehen, die die ausgewiesenen Diplomaten aus Berlin abholt. Bildrechte: dpa

12:20 Uhr | Russland weist Verantwortung für Tote in Kramatorsk von sich

Kramatorsk nach dem Angriff Bildrechte: picture alliance/dpa/Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy's Telegram channel Russland hat dementiert, für den Raketenangriff auf den Bahnhof von Kramatorsk in der Ukraine verantwortlich zu sein. Die Nachrichtenagentur Ria zitiert das Verteidigungsministerium in Moskau mit den Worten, der bei dem Angriff eingesetzte Raketentyp "Totschka-U" werde nur von der ukrainischen Armee verwendet. Überreste einer solchen Rakete seien nahe dem Bahnhof gefunden und von Augenzeugen fotografiert worden. Die Vorwürfe an Russland seien "eine Provokation und vollkommen unwahr". Nach ukrainischen Angaben waren bei dem Angriff heute mehr als 30 Menschen getötet und Dutzende verletzt worden.

12:16 Uhr | Unternehmen Dr. Oetker zieht sich komplett aus Russland zurück

Der Nahrungsmittelhersteller Dr. Oetker zieht sich wegen des Ukraine-Krieges komplett aus Russland zurück. Das Familienunternehmen gab bekannt, dass es alle Anteile an seiner Russlandtochter an die bisherigen russischen Geschäftsführer verkaufe und damit sämtliche Aktivitäten in dem Land beende. Das Unternehmen hatte bereits direkt nach dem russischen Überfall auf die Ukraine alle Exporte nach Russland, alle Investitionen in die russische Schwestergesellschaft sowie sämtliche nationalen Marketingaktivitäten gestoppt. Das von Dr. Oetker in der Stadt Belgorod betriebene Werk produzierte seitdem nach Unternehmensangaben nur noch Grundnahrungsmittel wie Hefe und Backpulver für die russische Bevölkerung.

12:09 Uhr | Großbritannien verhängt Sanktionen gegen Putin-Töchter

Als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine hat Großbritannien Sanktionen gegen die Töchter von Russlands Präsident Wladimir Putin sowie von Außenminister Sergej Lawrow verhängt. Das britische Außenministerium teilte mit, die Strafmaßnahmen richteten sich gegen den "verschwenderischen Lebensstil des innersten Kreml-Kreises". Gegen Putins Töchter Maria Woronzowa und Katerina Tichonowa sowie gegen Lawrows Tochter Jekaterina Winokurowa werden Einreisesperren verhängt, mögliche Guthaben in Großbritannien werden eingefroren. Zuvor hatten bereits die USA Sanktionen gegen die Putin-Töchter verhängt. Die EU will sie ebenfalls auf ihre Sanktionsliste setzen.

11:50 Uhr | Weltmarktpreise für Getreide auf Rekordhoch