Die Berichterstattung aus der Ukraine ist schwierig, da wegen der Kämpfe nur wenige unabhängige Medienvertreter im Land sind. Informationen kommen vor allem von der ukrainischen Regierung und dem Verteidigungsministerium aus Russland, die allerdings kaum unabhängig verifiziert werden können.

01:10 Uhr | Bahn will ukrainisches Getreide bis ans Mittelmeer fahren

Die Deutsche Bahn will die Ukraine stärker beim Getreideexport unterstützen. "Angesichts der drohenden Hungersnot in Teilen der Welt und des enormen Bedarfs, Millionen von Tonnen ukrainisches Getreide in die Welt zu exportieren, werden wir als DB Cargo in Abstimmung mit dem Bund weitere Aufträge und Zugfahrten organisieren", sagte die Chefin für den Bahn-Frachtverkehr, Sigrid Nikutta dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Zurzeit fahre die Bahn mit Tochtergesellschaften in Polen und Rumänien mehrere Züge täglich mit Getreide an verschiedene Seehäfen. "Nun geht es darum, diese Agrarexporte auszuweiten. Ziel sind tragfähige Verbindungen bis an die Seehäfen der Nordsee und des Schwarz- und Mittelmeeres", sagte Nikutta.

Wegen der Blockade der ukrainischen Schwarzmeerhäfen durch Russland ist die Ukraine dringend auf alternative Exportwege angewiesen, um Getreide ins Ausland zu exportieren. Zurzeit stecken in der Ukraine nach Angaben der Vereinten Nationen knapp 25 Millionen Tonnen Getreide fest.

00:05 Uhr | Selenskyj enttäuscht über Gipfel von Davos

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Beratungen beim Weltwirtschaftsforum in Davos kritisiert, weil der Gipfel kein klares Signal Richtung Russland gesendet habe. "Egal, was der russische Staat tut, es gibt jemanden, der sagt: Lasst uns seine Interessen berücksichtigen", sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Das geschehe "trotz Tausender russischer Raketen, die die Ukraine treffen." Der Präsident kritisierte in diesem Zusammenhang den früheren US-Außenminister Henry Kissinger. Dieser hatte gesagt, dass ein Frieden für die Ukraine wohl nur mit Gebietsabtretungen an Russland zu erreichen sei.

Selenskyj war am Mittwoch per Video zu einer Gesprächsrunde in Davos zugeschaltet worden und hatte dabei deutlich gemacht, dass die Ukraine kein Gebiet abgeben werden. "Die Ukraine kämpft, bis sie ihr gesamtes Territorium zurück hat." Er sei bereit zu Gesprächen mit Moskau, wenn Russland sich auf die Frontlinien von vor dem 24. Februar zurückziehe.

00:00 Uhr | Ticker am Donnerstag, 26. Mai 2022

