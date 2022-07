Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat bei einer Inspektion der am Ukraine-Krieg beteiligten Truppenteile eine Ausweitung der Angriffe auf das Nachbarland befohlen. "Nach Anhörung (des Lageberichts) hat der Chef des russischen Verteidigungsministeriums die nötigen Anweisungen zur Ausweitung der Aktivitäten der Heeresgruppen in alle Angriffsrichtungen gegeben", teilte das Ministerium mit.

Wegen neuer Angriffe ist am Freitagabend in der gesamten Ukraine der Luftalarm ausgerufen worden. In den sozialen Netzwerken kursieren Videos und Fotos, die fliegende Raketen und Rauchwolken zeigen sollen, beispielsweise in der südöstlichen Großstadt Dnipro.



Der Gouverneur des zentralukrainischen Gebiets Poltawa, Dmytro Lunin, berichtete von Explosionen in Krementschuk. Eine weitere Rakete war nach Angaben des Odessaer Militärgouverneur Maxym Martschenko über dem südukrainischen Gebiet abgeschossen worden. Details zu möglichen Opfern und Zerstörungen sind noch nicht bekannt.