Der Raketenwerfer MARS-II bei einer Übung der Bundeswehr. Bildrechte: imago images/Chris Emil Janßen

Deutschland will der Ukraine zwei weitere Mehrfach-Raketenwerfer vom Typ Mars II sowie 50 gepanzerte Transport-Fahrzeuge des Typs Dingo zur Verfügung stellen. Zu den Raketenwerfern würden auch 200 Raketen mitgeliefert, kündigte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht am Donnerstag in Berlin an. Lieferungen von Schützen- und Kampfpanzern, wie sie die Ukraine erbeten hat, kündigte die SPD-Politikerin nicht an. Allerdings stehe der seit Monaten vorbereitete Ringtausch mit Griechenland "auf der Zielgeraden". Griechenland liefere dann 40 Schützenpanzer des Typs BMP-1 sowjetischer Bauart an die Ukraine und erhalte dafür 40 deutsche Marder-Schützenpanzer aus deutschen Industriebeständen. "Die ersten Panzer können dann sehr schnell aus Griechenland in die Ukraine geliefert werden", sagte Lambrecht.