Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Deutschland um weitere Waffenlieferungen gebeten. In einer Videoansprache sagte Selenskyj, er habe in einem Telefonat mit Kanzler Scholz die Erwartung an ein Raketenabwehrsystem unterstrichen. Zudem sprach sich Selenskyj für eine Verschärfung des geplanten achten EU-Sanktionspakets gegen Russland aus. Auch darüber habe er mit Scholz gesprochen, sagte der 44-Jährige. Zudem betonte Selenskyj, die Ukraine werde sich trotz der Scheinreferenden in den von Russland besetzten Regionen nicht mit Gebietsverlusten abfinden, sondern ihr Territorium zurückerobern. Die russischen Soldaten forderte er erneut dazu auf, zu fliehen oder sich zu ergeben. Nur so könnten sie ihr Leben retten, erklärte Selensyj.