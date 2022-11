Russland steigt wieder in das Abkommen zum Export von Getreide aus der Ukraine über das Schwarze Meer ein. Das teilte das russische Verteidigungsministerium am Mittwoch in Moskau mit. Dank der Vermittlung der Türkei habe die Ukraine zugesichert, den Seekorridor nicht für Kampfhandlungen gegen Russland zu nutzen, erklärte das Ministerium. Eine Stellungnahme von Seiten der Ukraine gibt es noch nicht.



Moskau hatte seine Beteiligung am Abkommen am Samstag ausgesetzt und das mit ukrainischen "Terroranschlägen" auf die Schwarzmeerflotte auf der Halbinsel Krim begründet. Das Abkommen war im Sommer nach Vermittlung der Türkei und der Vereinten Nationen zustande gekommen, nachdem zuvor monatelang Millionen Tonnen an ukrainischem Getreide nicht ins Ausland transportiert werden konnten.