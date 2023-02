Die Berichterstattung aus der Ukraine ist schwierig, da wegen der Kämpfe nur wenige unabhängige Medienvertreter im Land sind. Informationen kommen vor allem von der ukrainischen Regierung und dem Verteidigungsministerium aus Russland, die allerdings kaum überprüft werden können.

20:02 Uhr | Klitschko dankt für deutsche Unterstützung

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko hat für die deutsche Unterstützung der Ukraine gedankt. In einem DPA-Gespräch zum Jahrestag der russischen Invasion lobte Klitschko vor allem die Lieferung des Flugabwehr-Systems Iris-T. Damit habe Deutschland geholfen, viele Menschenleben zu retten. Die ukrainischen Militärs seien überrascht, wie gut das Waffensystem sei. Jeder Schuss sei ein Treffer. Das Leben in Kiew sei dadurch sicherer geworden, sagte Klitschko. Er würdigte auch die humanitäre Hilfe Deutschlands. Alles in allem habe die Bundesrepublik mehr für die Ukraine getan hat als alle anderen europäischen Länder.

19:18 Uhr | Duda bittet Biden um mehr Waffen für US-Militärstandorte

Polens Staatsoberhaupt Andrzej Duda hat US-Präsident Joe Biden bei dessen Besuch in Warschau gebeten, mehr Waffen und militärische Ausrüstung an die US-Militärstandorte in seinem Land zu verlegen. Der Vorschlag sei "sehr positiv" aufgenommen worden, erklärte Duda nach dem Treffen von Vertretern der osteuropäischen Nato-Länder mit Biden. Es sei eine leichtere Entscheidung, Waffen zu verlegen, als die Präsenz von US-Soldaten in Polen zu verstärken.

In Polen sind derzeit nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums etwa 11.000 US-Soldaten stationiert, die meisten davon auf Rotationsbasis. Das EU- und Nato-Mitgliedsland hat seit Beginn des Ukraine-Kriegs eine wichtige Funktion als logistische Drehscheibe für die militärische Unterstützung des Landes mit westlichen Waffen.

19:10 Uhr | Biden sichert östlichen Nato-Partnern erneut Beistand zu

US-Präsident Joe Biden hat den Verbündeten an der Ostflanke der Nato erneut die volle Unterstützung seines Landes zugesagt. Bei einem Treffen mit Spitzenvertretern osteuropäischer Staaten in Warschau sagte Biden, der Artikel 5 des Nato-Vertrags sei für die Vereinigten Staaten eine heilige Verpflichtung. Sie würden buchstäblich jeden Zentimeter des Nato-Gebiets verteidigen. In dem Artikel ist die gegenseitige Beistandspflicht im Fall eines Angriffs auf einen Mitgliedsstaat geregelt.