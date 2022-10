Die Berichterstattung aus der Ukraine ist schwierig, da wegen der Kämpfe nur wenige unabhängige Medienvertreter im Land sind. Informationen kommen vor allem von der ukrainischen Regierung und dem Verteidigungsministerium aus Russland, die allerdings kaum unabhängig überprüft werden können.

Verteidigungsministerin Lambrecht erstmals in der Ukraine

Russland gibt eingekesselte Stadt Lyman auf.

USA beschließen neue Milliardenhilfen

Weitere Nachrichten zum Ukraine-Krieg

20:37 Uhr | Russland verhängt Einfuhrverbot für EU-Lkw

Die russische Regierung hat ein Einfuhrverbot für Lastwagen aus EU-Ländern verhängt. Verboten sei sowohl der Gütertransport im bilateralen Handel als auch der Transit oder die Einfahrt aus Drittländern, heißt es in jetzt veröffentlichten Verordnung.

20:12 Uhr | Lambrecht erstmals in der Ukraine

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht besichtigt mit ihrem ukrainischen Amtskollegen Olexij Resnikow (2.v.r) im Getreidehafen von Odessa Flugabwehrpanzer vom Typ Gepard Bildrechte: dpa Verteidigungsministerin Christine Lambrecht ist zum ersten Mal seit Kriegsbeginn in die Ukraine gereist. In der Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer wurde die SPD-Politikerin von ihrem ukrainischen Amtskollegen Olexij Resnikow empfangen.



Die Ministerin inspizierte im Getreidehafen von Odessa einen ursprünglich aus Deutschland stammenden Flugabwehrpanzer vom Typ Gepard. Lambrecht sagte, dies helfe beim Schutz der "kritischen Infrastruktur" und bei der Abwehr von russischen Luftangriffen. Zudem sagte Lambrecht der Ukraine die rasche Lieferung einer ersten versprochenen Einheit des bodengestützten Luftabwehrsystems Iris-T SLM zu.

Bei ihrem Besuch in Odessa musste die SPD-Politikerin wegen eines Luftalarms zeitweise in einem Bunker Schutz suchen. Der Alarm am Nachmittag dauerte etwa 45 Minuten.

17:43 Uhr | Kein Gasaustritt mehr bei Nord Stream 2

Aus der beschädigten Gaspipeline Nord Stream 2 tritt kein Gas mehr aus. Der Druck in der Gasleitung in der Ostsee sei mittlerweile auf das gleiche Niveau wie der Wasserdruck gefallen, sagte ein Sprecher der Betreiberfirma. Der Wasserdruck habe damit die Rohrleitung mehr oder weniger verschlossen, sodass das Gas im Inneren nicht entweichen könne.

16:17 Uhr | Russland gibt Lyman auf

Russland hat die strategisch wichtige Stadt Lyman im Gebiet Donezk aufgegeben. Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, sagte, die Streitkräfte seien wegen der Gefahr einer Einkesselung abgezogen worden. Zuvor hatten ukrainische Behörden von rund 5.000 eingekesselten russischen Soldaten gesprochen. Es gebe Tote und Verletzte.

16:05 Uhr | Internationale Ermittlung zu Pipeline-Explosionen an