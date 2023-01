Die Ukraine ist begleitet von russischen Luftangriffen ins neue Jahr gegangen. Die ukrainische Luftwaffe teilt mit, es seien 45 im Iran hergestellte Schahed-Drohnen abgeschossen worden. Alle Kamikaze-Kampfdrohnen vom iranischen Typ Schahed-136 seien von der ukrainischen Luftverteidigung zerstört worden, teilten die Streitkräfte am Neujahrstag in Kiew mit.

Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine gilt bereits seit dem 5. Dezember ein EU-Embargo gegen russisches Öl, das per Tanker kommt. Mit dem Jahreswechsel trat nun zusätzlich ein deutscher Importstopp für Öl aus der Druschba-Pipeline in Kraft. Betroffen sind die großen Raffinerien in Schwedt in Brandenburg und Leuna in Sachsen-Anhalt. Sie müssen sich auf andere Bezugsquellen umstellen.