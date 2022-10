15:48 Uhr | Deutschland bestellt russischen Botschafter ein

Wie mehrere europäische Länder hat auch Deutschland den russischen Botschafter einbestellt. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur, der Botschafter Sergej Netschajew sei "zeitnah ins Auswärtige Amt einbestellt" worden. Die Bundesregierung reagiert damit auf die weitere Eskalation des russischen Krieges in der Ukraine und die Annexion von vier ukrainischen Regionen durch Russland. Auch in Italien wurde der dortige Botschafter für Montag einbestellt, in Belgien geschah dies schon am Freitag.

15:10 Uhr | Präsidenten von neun Natoländern verurteilen russische Annexion

Die Staatspräsidenten von neun europäischen Nato-Ländern haben die russische Annexion von Gebieten in der Ukraine verurteilt. In einer gemeinsamen Erklärung bezeichneten die Staatschefs aus Mittel- und Osteuropa den Anschluss als unrechtmäßig. Weiter hieß es, man unterstütze die Ukraine bei ihrer Verteidigung gegen die russische Invasion. Auch für einen möglichen Nato-Beitritt der Ukraine signalisierten die Staatsoberhäupter Unterstützung. Unterzeichnet wurde die Erklärung unter anderem von den Präsidenten der baltischen Staaten sowie den Staatschefs Polens, Tschechiens und Rumäniens.

15:04 Uhr | Deutschland finanziert 16 Haubitzen für Ukraine mit

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hat für das kommende Jahr die Lieferung von 16 Radpanzerhaubitzen aus slowakischer Produktion an die Ukraine angekündigt. Die Systeme vom Typ Zuzana würden in der Slowakei produziert und gemeinsam mit Dänemark, Norwegen und Deutschland finanziert, sagte die SPD-Politikerin der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin".



Nach Angaben des Bundesverteidigungsministeriums beläuft sich der Gesamtwert der Haubitzen auf 92 Millionen Euro. Die Auslieferung an die Ukraine solle im kommenden Jahr beginnen.

12:39 Uhr | Russisches Gericht zu Annexionen

Russlands Verfassungsgericht sieht in der international nicht anerkannten Annexion von vier ukrainischen Gebieten keinen Verstoß gegen russische Gesetze. Die Aufnahme der Gebiete Luhansk, Donezk, Cherson und Saporischschja in die Russische Föderation stehe im Einklang mit der russischen Verfassung, erklärte das Gericht heute laut Staatsagentur Tass. Russland hatte am Freitag mehr als sieben Monate nach dem Beginn seines Angriffs diese Gebiete nach ihrem inszenierten "Beitritt" zu russischem Staatsgebiet erklärt, was nach der UN-Charta als völkerrechtswidrig gilt und international nicht anerkannt wird.

12:33 Uhr | Selenskyj meldet Einnahme von Lyman

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat heute die vollständige Rückeroberung der Stadt Lyman in der ost-ukrainischen Region Donezk bekannt gegeben. Seit Mittag sei die Stadt "vollständig" von russischem Militär geräumt, sagte er in einem online verbreiteten Video. Die strategisch wichtige Stadt war am Samstag von der ukrainischen Armee umzingelt worden. Wenig später gab das russische Verteidigungsministerium den Rückzug bekannt. Die Rückeroberung ist der erste größere militärische Sieg der Ukraine in einer der am Freitag illegal zu russischem Staatsgebiet erklärten Regionen.

12:30 Uhr | Papst wendet sich an die Kriegsparteien

Papst Franziskus fordert eine sofortige Waffenruhe in der Ukraine. An die Präsidenten beider Länder gerichtet erklärt er, sie müssten einen Weg aus der Krise finden. An den russischen Präsidenten Wladimir Putin gerichtet sagte Franziskus, er solle die "Spirale der Gewalt und des Todes" aus "Liebe für sein eigenes Volk" beenden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj solle dabei jedem "ernsthaften Friedensvorschlag" offen gegenüberstehen.

11:01 Uhr | Verdächtige Drohnenflüge in Deutschland

Über einem Bundeswehr-Übungsplatz hat es in der Nacht zum Samstag verdächtige Drohnenflüge gegeben. Wie das Bundesverteidigungsministerium mitteilte, kam es "wiederholt zu Drohnenüberflügen mehrerer Drohnen über der Bundeswehrliegenschaft sowie dem angrenzenden Truppenübungsplatz Wildflecken" in Bayern. Die Polizei ermittle. Die Bundeswehr bilde ukrainische Soldaten an gepanzerten Fahrzeugen des Typs "Dingo" dort aus. Den "Dingo" gibt es auch in einer gepanzerten Version als leichten Soldaten-Transporter. Bildrechte: dpa

09:10 Uhr | Forscher erwartet "historischen Fluchtwinter"