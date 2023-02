Bildrechte: imago images / Political-Moments

Die stellvertretende Grünen-Fraktionsvorsitzende Agnieszka Brugger hat die europäischen Partner Deutschlands zur Eile gedrängt, die versprochenen Kampfpanzer zu liefern. «Wir haben angesichts der drohenden russischen Großoffensive keine Zeit zu verlieren, um in einem großen europäischen Kraftakt alle Panzersysteme an die Ukraine zu geben, die wir nur irgendwie entbehren können», sagte sie dem "Tagesspiegel".



Die Bundesregierung ringt nach ihrer Entscheidung zur Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine um die Zusagen weiterer Staaten. Wie aus Regierungskreisen am Wochenende bekannt wurde, sei die geplante Allianz noch nicht komplett.