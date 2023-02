Nach russischem Angriff: Feuer in einem Elektrizitätswerk in Charkiw im September 2022

Nach russischem Angriff: Feuer in einem Elektrizitätswerk in Charkiw im September 2022

Nach russischem Angriff: Feuer in einem Elektrizitätswerk in Charkiw im September 2022 Bildrechte: IMAGO/NurPhoto

Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Rafael Grossi, wird diese Woche zu Gesprächen in Moskau erwartet. Zentrales Thema werde die Errichtung einer Sicherheitszone um das Atomkraftwerk in Saporischschja im Süden der Ukraine sein, sagte Russlands Vize-Außenminister Sergej Rjabkow.

Vor der russischen Stadt Kaluga soll eine Drohe in 50 Metern Höhe über einem Wald explodiert sein. Zu Schaden gekommen sei niemand, schrieb Regionalgouverneur Wladislaw Schapscha auf Telegram. Kaluga liegt etwa 150 Kilometer südwestlich von Moskau, gut 260 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Russland hat schon mehrfach erklärt, ukrainische Drohnen hätten zivile Infrastruktur in Russlan beschädigt. Die Regierung in Kiew wies solche Berichte in der Regel zurück oder nahm dazu nicht Stellung.

Mit "Wahlen" in besetzten ukrainischen Gebieten will Russland diese nach britischer Einschätzung als Bestandteil Russlands festigen. Dies gehöre zu andauernden Versuchen, die Gebiete zu "russifizieren", erklärte heute das Verteidigungsministerium in London unter Berufung auf Geheimdienste. Die Führung in Moskau werde das "sich selbst bestätigende Argument" anführen, Neuwahlen rechtfertigten die Besatzung. Die Vorsitzende des russischen Föderationsrats, Valentina Matwijenko, habe kürzlich angekündigt, dass Vorbereitungen auf Abstimmungen liefen. Nach britischen Angaben sind diese für den 10. September geplant, so wie in russischen Regionen.