Nach Wochen heftiger Kämpfe hat Russland die komplette Einnahme des Stahlwerk Azovstal in Mariupol gemeldet. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte in der Nacht mit, alle feindlichen Kämpfer hätten sich ergeben. Die weitläufige Industrieanlage am Asowschen Meer war der letzte Ort in der strategisch wichtigen Hafenstadt im Südosten der Ukraine, der noch nicht vollkommen unter russischer Kontrolle gestanden hatte.