Nach Angaben von UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths sind seit Beginn des Krieges in der Ukraine fast acht Millionen Menschen vor den Angriffen und Kämpfen in Nachbarländer geflohen. Griffiths sagte vor dem Weltsicherheitsrat in New York, weitere 5,3 Millionen seien Vertriebene im eigenen Land. Viele hätten in Sammelunterkünften Schutz gesucht. 17,6 Millionen oder knapp 40 Prozent der Bevölkerung bräuchten humanitäre Hilfe.



Griffiths kündigte an, noch im Februar in Genf den diesjährigen Plan für die humanitäre Hilfe in der Ukraine vorstellen zu wollen, der 3,9 Milliarden Dollar (etwa 3,6 Milliarden Euro) erfordere. Mehr als 7.000 Zivilisten seien offiziellen Zahlen der UN zufolge getötet worden, die tatsächliche Zahl liege aber mit Sicherheit höher, so Griffiths weiter. Russland hatte das Nachbarland Ukraine am 24. Februar 2022 angegriffen.