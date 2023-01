Die Berichterstattung aus der Ukraine ist schwierig, da wegen der Kämpfe nur wenige unabhängige Medienvertreter im Land sind. Informationen kommen vor allem von der ukrainischen Regierung und dem Verteidigungsministerium aus Russland, die allerdings kaum überprüft werden können.

Update 14:19 Uhr | Ukraine meldet 23 Tote nach Angriff auf Wohnhaus in Dnipro

Nach dem russischen Raketenangriff auf ein Hochhaus in der ukrainischen Stadt Dnipro hat sich die Zahl der Toten auf 23 erhöht. Bis zum Sonntagvormittag seien zudem 73 Menschen verletzt aus den Trümmern des teils eingestürzten Hochhauses gerettet worden - darunter 14 Kinder, teilte der ukrainische Zivilschutz auf Telegram mit. "Das Schicksal von mehr als 40 Menschen bleibt unklar", erklärte der Gouverneur der ostukrainischen Region Dnipropetrowsk, Walentyn Resnitschenko, am Sonntag. Die Suche nach Vermissten dauere an.

Bewohner des Hauses in Dnipro warten auf Hilfe. Bildrechte: dpa Der Leiter der Einsatzkräfte sagte, es gebe noch Überlebende, die SMS absetzten oder um Hilfe riefen. Russland hatte gestern erneut mit Raketen wichtige Infrastruktur in der Ukraine angegriffen. In vielen Teilen des Landes kam es zu Notabschaltungen des Stromnetzes. Der staatliche Stromversorger erklärte, vor allem in den Regionen Charkiw und Lwiw sei die Lage kompliziert.

13:26 Uhr | Ukraine beklagt erneut Strom-Engpässe

Nach der schweren russischen Angriffswelle vom Samstag hat die Ukraine ihre Bürger auf verstärkte Probleme bei der Stromversorgung eingestellt. Landesweit müsse am Sonntag die vielerorts ohnehin schon deutlich reduzierte Strommenge pro Haushalt noch weiter gedrosselt werden, um größere Engpässe zu vermeiden, teilte der staatlichen Stromnetzbetreiber Ukrenerho auf Facebook mit. Auch Notabschaltungen seien nicht ausgeschlossen.

12:59 Uhr | Putin lobt "positive Dynamik" bei russischer Offensive in der Ukraine