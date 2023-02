08:42 Uhr | China hält Kommunikation aufrecht

China hat auf die Erklärung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj reagiert, wonach auch Gespräche mit chinesischen Vertretern wünschenswert seien. Das Außenministerium in Peking erklärte heute, China habe die Kommunikation mit allen Seiten immer aufrechterhalten, auch mit der Regierung in Kiew. Selenskyj hatte am Donnerstag erklärt, für ihn sei es ermutigend, dass China eine Friedensvermittlung in Betracht ziehe.

07:15 Uhr | Kein Kriegsende ohne Kurswechsel im Kreml

Für Volker Weichsel von der Zeitschrift "Osteuropa" ist im Ukraine-Krieg kein Ende in Sicht. Momentan könne nur eine Kursänderung in Moskau den Krieg beenden, sagte er in einem Podcast: "Der Krieg endet, wenn Russland seinen Kurs ändert." Die Ukraine sei mit westlicher Unterstützung zwar bisher in der Lage, sich zu verteidigen, nicht aber dazu, Russland zu einer Kursänderung zu bewegen. Russland habe seine Kriegsziele nicht erreicht und die Diplomatie darum aktuell kaum Chancen, meinte Weichsel. Weitere ukrainische Gebiete seien ein "Mindestziel" für das Regime in Russland und ein Waffenstillstand entlang der momentanen Linien auch deshalb völlig ausgeschlossen.

06:12 Uhr | Ukraine will auch die Krim zurück

Die Ukraine will nach Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj alle von Russland besetzten Landesteile zurück. Das gelte auch für die Krim, sagte Selenskyj zum Jahrestag der Besetzung der Schwarzmeer-Halbinsel durch russische Truppen. Russland hatte die Krim im Winter 2014 unter seine Kontrolle gebracht. Zusammenstöße zwischen Anhängern der ukrainischen Regierung und pro-russischen Demonstranten im Februar 2014 mündeten schließlich in eine Besetzung durch Russland. Ein gesteuertes Referendum führte im März dann zum Anschluss der Krim an Russland.

04:15 Uhr | Medwedew droht mit Nuklear-Katastrophe

Die westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine bergen nach Angaben des russischen Politikers Dmitri Medwedew das Risiko einer globalen nuklearen Katastrophe.

Dmitri Medwedew bei einer Besprechung (Archiv) Bildrechte: imago images/ITAR-TASS Waffenlieferungen verhinderten Verhandlungen, sagte der Vize-Chef des Nationalen Sicherheitsrats der Zeitung "Iswestija". Demnach begreifen "unsere Feinde" nicht, dass dies zu einer "Apokalypse" führen werde, in der man sein früheres Leben vergesse, "bis die Trümmer aufhören zu strahlen".

04:55 Uhr | Russisches Aufklärungsflugzeug zerstört

Bei dem angeblich in Belarus zerstörten russischen Militärmaschine soll es sich um ein Aufklärungsflugzeug vom Typ "Berijew" A-50 gehandelt handeln. Es sei mit zwei Drohnen auf einem Flugplatz nahe der Hauptstadt Minsk schwer beschädigt worden, meldete der polnische Sender "Belsat" unter Berufung auf die belarussische Oppositionsgruppe Bypol. Front- und Mittelteil des Flugzeugs und dessen Radar-Antenne seien zerstört worden. Russisches Aufklärungsflugzeug vom Typ "Berijew" A-50 im April 2018 in Syrien Bildrechte: dpa

03:30 Uhr | Lage an der Front im Osten unverändert