Die Regionalverwaltung von Odessa will den Hafen der Stadt nicht von Minen befreien lassen, um den Export von Getreide zu ermöglichen. Sprecher Serhij Bratschuk sagte in einer Videobotschaft auf Telegram: "Sobald die Zufahrt zum Hafen von Odessa von Minen geräumt wird, wird die russische Flotte dort sein." Russland werde nach einer Entfernung der Minen Odessa "angreifen wollen".



Bratschuk veröffentlichte seine Erklärung kurz vor dem Treffen zwischen dem russischen Außenminister Sergej Lawrow und seinem türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu in Ankara am Mittwoch, in dem es um Möglichkeiten für den Export von Getreide aus ukrainischen Häfen ging. Lawrow erklärte in der Türkei, Russland sei bereit, für die Sicherheit von mit Getreide beladenen Schiffen aus ukrainischen Häfen zu garantieren.