In der Ostukraine hat es trotz der einseitig von Russlands Präsident Wladimir Putin angeordneten Waffenruhe nach jüngsten Angaben Gefechte gegeben. In der Kleinstadt Bachmut seien Stellungen der russischen Truppen mit 120-Millimeter-Mörsergranaten beschossen worden, teilte das ukrainische Verteidigungsministerium in den sozialen Netzwerken mit. Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten von beidseitigem Feuer in Bachmut, das aber leichter sei als in den vergangenen Tagen.