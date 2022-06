Die Bundesregierung will das Gasunternehmen Gazprom Germania mit einem Milliardenbetrag stützen, um eine Pleite zu verhindern. Damit solle die Versorgungssicherheit in Deutschland gewährleistet werden, teilte die Bundesregierung mit. Gazprom Germania steht unter Treuhandverwaltung. Diese will die Ampel-Koalition nun langfristig absichern und das durch Sanktionen von russischer Seite ins Straucheln geratene Unternehmen über ein Darlehen vor der Insolvenz bewahren, hieß es.

Das Unternehmen, das einen erheblichen Teil der Gasspeicher und Gaspipelinenetze in Deutschland kontrolliert, werde zudem in "Securing Energy for Europe GmbH" umbenannt. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters aus Regierungskreisen soll das Unternehmen einen Kredit in Höhe von neun bis zehn Milliarden Euro erhalten, um stabilisiert zu werden.