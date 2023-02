Russland-Ukraine-Krieg Newsblog: US-Präsident Biden gegen Lieferung von Kampfflugzeugen

In einem Interview mit dem US-Fernsehsender ABC hat US-Präsident Biden Lieferungen von F-16-Kampfflugzeugen zum gegenwärtigen Zeitpunkt an die Ukraine ausgeschlossen. Zugleich nannte er Chinas Friedensplan nur vorteilhaft für Russland. Und ein Banksy-Gemälde findet in der Ukraine als Briefmarke reißenden Absatz. Mehr zu aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg und den Folgen im Newsblog.