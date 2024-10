Noch so eine Story, die eigentlich nach Spielfilm klingt – aber dann schon fast wieder übertrieben unrealistisch ist. Selten ist wohl jemand so tief gefallen wie Hakan Sükür. Einst gefeierter Starstürmer in der türkischen Nationalmannschaft sowie bei Galatasaray Istanbul und Volksheld am Bosporus und nun im Exil in den USA. Dabei darf in der Türkei inzwischen nicht mal mehr der Name Sükürs genannt werden, wie zuletzt ein Kommentator erfahren musste, der noch in der Halbzeit einer Übertragung deswegen ausgetauscht wurde.