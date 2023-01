Die russischen Angriffe im ukrainische Donbass gehen mit großer Härte weiter. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte in seiner abendlichen Videobotschaft, in Soledar seien kaum noch intakte Wände übrig. Zugleich dankte Selenskyj allen Kämpfern in Soledar, "die den neuen und noch härteren Angriffen der Invasoren standhalten." Ihr Widerstand verschaffe der ganzen Armee und dem Land Zeit Kräfte zu sammeln. In Soledar und im nahe gelegenen Bachmut finden seit Wochen heftige Kämpfe statt. Beide Städte bilden den ukrainischen Verteidigungswall vor dem Ballungsraum zwischen Slowjansk und Kramatorsk.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat seinen Kurs bei den Waffenlieferungen in die Ukraine verteidigt. Bei einer Wahlkampfveranstaltung der Berliner SPD trat er Vorwürfen entgegen, er gehe dabei zu zögerlich vor. "Deutschland ist ganz weit vorne bei der Unterstützung der Ukraine", sagte Scholz. Das gelte nicht nur für finanzielle und humanitäre Hilfe, sondern auch für Waffenlieferungen. Er werde dabei weiterhin verantwortungsvoll vorgehen, betonte der SPD-Politiker. "Alle können sich darauf verlassen, dass nicht die öffentliche Aufregung, sondern das, was richtig ist in der Sache und gut ist für die Ukraine und den Frieden in Europa, dass das von uns getan wird."



Scholz hatte am Donnerstag mit US-Präsident Joe Biden vereinbart, erstmals Schützenpanzer westlicher Bauart in die Ukraine zu liefern. Diese Panzer werden von der Ukraine seit Monaten gefordert.