Die Berichterstattung aus der Ukraine ist schwierig, da wegen der Kämpfe nur wenige unabhängige Medienvertreter im Land sind. Informationen kommen vor allem von der ukrainischen Regierung und dem Verteidigungsministerium aus Russland, die allerdings kaum unabhängig verifiziert werden können.

Russland kündigt nach Gefängnisbeschuss unabhängige Untersuchung an

15:09 Uhr | Russland: USA und Nato "größte Bedrohungen" für nationale Sicherheit

Russland sieht die USA und die Nato als "größte Bedrohungen" für seine nationale Sicherheit. Die neue Marine-Doktrin, die Präsident Wladimir Putin im Rahmen einer feierlichen Marineparade in St. Petersburg unterzeichnete, benennt konkret Washingtons "strategisches Ziel, die Weltmeere zu dominieren" und die "Annäherung der militärischen Infrastruktur der Nato an die russischen Grenzen" als Gefahren. Außerdem will Moskau demnach seine Position in der Arktis stärken.

In einer kurzen Rede würdigte Putin Peter den Großen. Der Zar habe Russlands Einfluss in der Welt gemehrt und zu einer großen Seemacht gemacht. Den Krieg in der Ukraine, der in Russland "militärischer Sondereinsatz" genannt werden muss, erwähnte Putin nicht.

13:29 Uhr | Polnischer Grenzschutz: 5,15 Millionen Einreisen aus der Ukraine