Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hat sich skeptisch zu einem Vorschlag des französischen Präsidenten Emmanuel Macron für eine gemeinsame europäische atomare Abschreckung geäußert. Klingbeil sagte auf der Münchner Sicherheitskonferenz, in Deutschland sei man froh, dass es bei dem Thema eine gemeinsame transatlantische Antwort mit den USA gebe. Über Macrons Vorschläge müsse in den kommenden Monaten in der Europäischen Union gesprochen werden.

Macron hatte bei einer Rede in München Deutschland und anderen EU-Partnern erneut Gespräche zur atomaren Abschreckung in der EU angeboten. Die russische Aggression gegen die Ukraine sei eine Ermahnung, welch wichtige Rolle Atomwaffen in der Europäischen Union hätten und weiter haben müssten, begründete der französische Staatspräsident seinen Vorschlag.

Angesichts des großen Munitionsbedarfs der Ukraine wird in der EU an einem neuen Beschaffungsverfahren gearbeitet. Das bestätigte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Nach Angaben von Estlands Ministerpräsidentin Kaja Kallas geht es darum, ein ähnliches Verfahren zu nutzen wie bei der Impfstoffbeschaffung während der Corona-Pandemie. Kallas zufolge sollen EU-Staaten Geld zur Verfügung stellen, mit dem die EU dann gebündelt Großaufträge an die Rüstungsindustrie vergeben könne. Kallas sagte, Russland verfeuere an einem Tag so viele Artilleriegranaten, wie in Europa in einem Monat produziert würden. Die russische Rüstungsindustrie habe ihre Kapazitäten hochgefahren und die EU müsse nachziehen.