20:30 Uhr | Associated Press: Russland bringt ukrainisches Getreide nach Syrien

Russland hat offenbar in der Ukraine gestohlenes Getreide nach Syrien geliefert. Die US-Nachrichtenagentur Associated Press (AP) berichtet unter Berufung auf die Analyse von Satellitenbildern, ein unter russischer Flagge fahrendes Schiff befinde sich in der Stadt Latakia an der Mittelmeerküste. Von ukrainischer Seite hieß es, das Schiff habe 27.000 Tonnen Getreide geladen, die Russland dem Land gestohlen habe. Russland habe zunächst versucht, das Getreide nach Ägypten zu verschiffen. Das Land habe die Annahme verweigert.

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir hatte bereits am Samstag von "Erpressung, Diebstahl und Raub" durch Russland gesprochen. Landwirte müssten Reserven zwangsweise zu lächerlichen Preisen verkaufen. Dieses Satellitenbild von Planet Labs PBC zeigt den Hafen von Latakia am gestrigen Dienstag. Die von Associated Press analysierten Satellitenfotos zeigen die unter russischer Flagge fahrende Matros Pozynich, die vermutlich gestohlenes ukrainisches Getreide transportiert. Bildrechte: dpa

Update 20:13 Uhr | Viele Geflüchtete in Prag

Am Hauptbahnhof in Prag wird der Platz für die ankommenden Geflüchteten eng. Der tschechische Innenminister Vit Rakusan kündigte am Mittwoch an, ein Ausweichquartier aufzubauen. "Wir lassen die Menschen nicht auf den Gängen schlafen", schrieb der konservative Politiker bei Twitter. Die Feuerwehr wurde beauftragt, im Stadtteil Troja ein Zeltlager für rund 150 Menschen zu errichten, weil alle verfügbaren Kapazitäten für eine Unterbringung ausgeschöpft sind. Geflüchtete am Bahnhof in Prag. Bildrechte: dpa

Tschechiens Präsident Miloš Zeman gestattete am Mittwoch außerdem gut 100 Staatsbürgern, am Ukraine-Krieg teilzunehmen. Er unterzeichnete einen Beschluss, wonach sich 103 freiwillige Kämpfer den ukrainischen Truppen anschließen können. Eigentlich ist in Tschechien die Beteiligung an Kriegseinsätzen im Ausland per Gesetz verboten.

18:19 Uhr | Ukrainische Armee: Befreiung von Mariupol würde viele Opfer kosten

Die ukrainische Militärführung hat Hoffnungen gedämpft, die im Stahlwerk von Mariupol eingeschlossenen Kämpfer mit einer Offensive zu befreien. "Stand heute würde eine solche Operation zur Deblockierung eine beträchtliche Anzahl von Truppen erfordern, weil die ukrainischen Streitkräfte 150 bis 200 Kilometer von Mariupol entfernt sind", sagte der stellvertretende Generalstabschef Olexij Hromow am Mittwoch. Weil die russischen Truppen zudem inzwischen mächtige Verteidigungsanlagen gebaut hätten, koste ein solcher Einsatz viele Opfer.

