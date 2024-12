Bildrechte: generiert mit Adobe Firefly-KI

Wissens-Rückblick 2024: Jahr des Tigerschnegels, der Dunkelflaute und vieler (Carola-)Brückentage

30. Dezember 2024, 09:45 Uhr

Was haben eine ulkige Schnecke, Viren gegen Achselschweiß, Schwangerschaften durch Abnehmspritzen und eine australische Furz-App gemeinsam? Sie bereicherten allesamt unsere Schlagzeilen des Jahres 2024. Aber Dauerbrenner wie der Tigerschnegel und Ozempic war nicht alles, was wir Ihnen dieses Jahr an Informationen kredenzt haben. Allerhand zum Entdecken gibt's in unserem Jahresrückblick. Und zwar nicht nach Klickzahlen sortiert, sondern zutiefst subjektiv.